Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Магнитку»

Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в магнитогорском .

Как сообщил агент 25-летнего хоккеиста Сергей Исаков, форвард расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию.

Соглашение с «Магниткой» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Голдобин перешел в ЦСКА в преддверии текущего чемпионата КХЛ. Он набрал 11 (4+7) очков в 21 матче за московскую команду в рамках сезона.

До перехода в нападающий выступал в системе «Ванкувера».

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.