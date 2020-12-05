Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Магнитку»

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Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Как сообщил агент 25-летнего хоккеиста Сергей Исаков, форвард расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию.

Соглашение с «Магниткой» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Голдобин перешел в ЦСКА в преддверии текущего чемпионата КХЛ. Он набрал 11 (4+7) очков в 21 матче за московскую команду в рамках сезона.

До перехода в ЦСКА нападающий выступал в системе «Ванкувера».

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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