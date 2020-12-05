Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Магнитку»

Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».
Как сообщил агент 25-летнего хоккеиста Сергей Исаков, форвард расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию.
Соглашение с «Магниткой» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
Голдобин перешел в ЦСКА в преддверии текущего чемпионата КХЛ. Он набрал 11 (4+7) очков в 21 матче за московскую команду в рамках сезона.
До перехода в ЦСКА нападающий выступал в системе «Ванкувера».
Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.