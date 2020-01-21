Фазель о ЧМ-2021: «ИИХФ требуется время, чтобы принять рациональное решение»

Президент ИИХФ Рене Фазель после заседания совета организации высказался касательно проведения ЧМ-2021.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Отчеты, которые мы получили от группы экспертов, вызвали серьезные обсуждения в совете ИИХФ. В Беларуси возникают проблемы, к которым мы должны относиться серьезно, потому что существует значительный риск того, что ситуация в Минске, позиция правительства Латвии и пандемия окажут значительное влияние на ЧМ-2021.

Мы должны быть уверены, что чемпионат мира может пройти в безопасных для всех условиях.

Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир в заявленных странах, но перед этим мы должны определить, безопасно ли ехать туда. А если мы решим, что это безопасно, мы должны определить, готовы ли хозяева турнира работать вместе.

Нам потребуется время, чтобы принять рациональное решение, основанное на исследовании ситуации и информации, которой мы располагаем.

Отчет стал для нас отличным стартом и положил начало очень конструктивной дискуссии среди членов совета», – сказал Фазель.

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