Президент Федерации хоккея Чехии: «Возможно, не отправлю команду в Беларусь на ЧМ-2021»

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Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что команда отправится на чемпионат мира-2021, если турнир пройдет в Беларуси.

«Если чемпионат состоится, то это не означает, что туда приедут все команды.

Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет», – сказал Крал.

Чемпионат мира могут перенести из Минска. В ближайшие дни ИИХФ должна принять решение о проведении чемпионата мира в Беларуси в 2021 году. 

Сборная Чехии должна сыграть в одной группе с Беларусью.

Судьба ЧМ-2021 по хоккею решится через неделю. В Беларуси не стихают протесты, турнир могут перенести

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