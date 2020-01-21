Президент Федерации хоккея Чехии: «Возможно, не отправлю команду в Беларусь на ЧМ-2021»

Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что команда отправится на чемпионат мира-2021, если турнир пройдет в Беларуси.

«Если чемпионат состоится, то это не означает, что туда приедут все команды.

Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет», – сказал Крал.

могут перенести из Минска. В ближайшие дни ИИХФ должна принять решение о проведении чемпионата мира в Беларуси в 2021 году.

должна сыграть в одной группе с Беларусью.

Судьба ЧМ-2021 по хоккею решится через неделю. В Беларуси не стихают протесты, турнир могут перенести