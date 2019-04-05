Глава ОКР Поздняков: «Овечкин пока не стал олимпийским чемпионом. Это очень несправедливо»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает капитана самым недооцененным спортсменом.

– Кто самый недооцененный спортсмен из тех, кого вы знали?

– Если брать соотношение статуса спортсмена и его достижений, то я бы назвал одного из выдающихся хоккеистов последнего времени – Александра Овечкина.

При всех его титулах он так и не стал пока олимпийским чемпионом. Это очень несправедливо с точки зрения оценки его таланта и мастерства, – сказал Поздняков.