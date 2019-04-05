Глава ОКР Поздняков: «Овечкин пока не стал олимпийским чемпионом. Это очень несправедливо»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Станислав Поздняков ОКР олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина самым недооцененным спортсменом.

– Кто самый недооцененный спортсмен из тех, кого вы знали?

– Если брать соотношение статуса спортсмена и его достижений, то я бы назвал одного из выдающихся хоккеистов последнего времени – Александра Овечкина.

При всех его титулах он так и не стал пока олимпийским чемпионом. Это очень несправедливо с точки зрения оценки его таланта и мастерства, – сказал Поздняков.

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