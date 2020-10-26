Оргкомитет ЧМ-2021: «Политика не может быть основанием для переноса турнира»

Оргкомитет по проведению ЧМ-2021 прокомментировал создание рядом спортсменов рабочей группы по переносу турнира из Беларуси.

В группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве, специалисты по коммуникациям, лидеры белорусских диаспор в более чем 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели разных стран.

«Оргкомитет чемпионата мира узнал о создании некоей рабочей группы, как и многие, из прессы.

Непосредственных обращений, как-то соотносящихся с озвученными представителями данной инициативы целями, ни в адрес Федерации хоккея Беларуси, ни в адрес оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2021 года на данный момент не поступало.

Следует заметить, что мы продолжаем планомерную подготовку к форуму вместе с нашими коллегами из Латвии и Международной федерации хоккея.

Как уже отмечалось представителями , политика не должна и не может являться основанием для переноса: политические вопросы должны разрешаться политиками, но никак не спортсменами и болельщиками, для которых отмена или перенос чемпионата мира будет очень болезненным», – говорится в сообщении оргкомитета.

должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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