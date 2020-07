Овечкин снялся в ролике в поддержку BLM и альянса по борьбе с расизмом

Капитан снялся в социальном видеоролике.

Россиянин принял участие в видео, где спортсмены поддерживают движение Black Lives Matter и альянс по борьбе с расизмом.

Видео опубликовал хоккеист – один из руководителей Hockey Diversity Alliance. Одна из главных задач объединения – искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.

Также в записи ролика поучаствовали , , и .

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» высказались в поддержку афроамериканцев

⁣

Stand With Us ⁣#IsupportHDA ⁣

Go to our website https://t.co/fUZAAgOdTh pic.twitter.com/JVHcMwp9hM