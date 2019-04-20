Овечкин снялся в ролике в поддержку BLM и альянса по борьбе с расизмом

Теги Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Патрик Кэйн Аким Алиу Коннор Макдэвид Дарнелл Нерс Митч Марнер дискриминация Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снялся в социальном видеоролике.

Россиянин принял участие в видео, где спортсмены поддерживают движение Black Lives Matter и альянс по борьбе с расизмом.

Видео опубликовал хоккеист Аким Алиу – один из руководителей Hockey Diversity Alliance. Одна из главных задач объединения – искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.

Также в записи ролика поучаствовали Коннор Макдэвид, Митч Марнер, Дарнелл Нерс и Патрик Кэйн.

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» высказались в поддержку афроамериканцев

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