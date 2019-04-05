Овечкин и другие игроки «Вашингтона» высказались в поддержку афроамериканцев

Хоккеисты выступили против расовой дискриминации.

Клуб записал видеоролик, в котором владелец команды , а также игроки , , , , , осудили насилие в отношении афроамериканцев.

46-летнего Джорджа Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.