Овечкин и другие игроки «Вашингтона» высказались в поддержку афроамериканцев

Теги Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Тед Леонсис Ларс Никлас Бэкстрем Ти Джей Оши Джон Карлсон Брэйден Холтби Том Уилсон дискриминация Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» выступили против расовой дискриминации.

Клуб записал видеоролик, в котором владелец команды Тед Леонсис, а также игроки Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Брэйден Холтби, Том Уилсон осудили насилие в отношении афроамериканцев.

46-летнего Джорджа Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

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