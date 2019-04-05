Алиу и Эвандер Кэйн возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом

Группа хоккеистов НХЛ объявила о создании Hockey Diversity Alliance.
Одна из главных задач объединения – искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.
Руководителями группы выступят Аким Алиу и Эвандер Кэйн. В исполнительный комитет войдут Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд.
«Мы будем независимы от НХЛ, но надеемся продуктивно работать с лигой для достижения изменений. Создавая наш альянс, мы уверены, что сможем вдохновить новое поколение хоккеистов и болельщиков.
Мы надеемся, что любой, кто наденет коньки или придет на трибуны, не будет беспокоиться о расе или социально-экономическом положении, и сможет выразить свою культуру, самобытность, ценности и личность, не опасаясь возмездия.
Мы едины в наших усилиях и обещаем неустанно работать, чтобы добиться изменений, в которых нуждаются наш спорт и общество», – говорится в заявлении.
Как отмечает журналист Фрэнк Серавалли, создание альянса заняло несколько месяцев. Впервые идея прозвучала в декабре прошлого года.
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