Алиу и Эвандер Кэйн возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом

Группа хоккеистов объявила о создании Hockey Diversity Alliance.

Одна из главных задач объединения – искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.

Руководителями группы выступят и . В исполнительный комитет войдут , , , и .

«Мы будем независимы от НХЛ, но надеемся продуктивно работать с лигой для достижения изменений. Создавая наш альянс, мы уверены, что сможем вдохновить новое поколение хоккеистов и болельщиков.

Мы надеемся, что любой, кто наденет коньки или придет на трибуны, не будет беспокоиться о расе или социально-экономическом положении, и сможет выразить свою культуру, самобытность, ценности и личность, не опасаясь возмездия.

Мы едины в наших усилиях и обещаем неустанно работать, чтобы добиться изменений, в которых нуждаются наш спорт и общество», – говорится в заявлении.

Как отмечает журналист Фрэнк Серавалли, создание альянса заняло несколько месяцев. Впервые идея прозвучала в декабре прошлого года.

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