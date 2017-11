Грег Вышински: «Никто не задумался, какую именно одежду Овечкин подарил бездомному»

Журналист Грег Вышински пошутил о недавних поступках форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Нападающий «Кэпиталс» подарил одежду бездомному. Затем хоккеист заявил, что создаст движение Putin Team с целью выразить поддержку президенту России Владимиру Путину.

«Не могу поверить, что никто не задумался о том, какую именно зимнюю одежду Овечкин на самом деле подарил бездомному», – написал Вышински, прикрепив фотографию толстовки с изображением Путина верхом на медведе.

Can’t believe no one even stopped to consider what winter clothes Ovechkin actually purchased for that homeless guy pic.twitter.com/Ph5YWYDvbO