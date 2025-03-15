Мамбеталиев о 2:5 с «Амуром»: «Вышли вареные, неготовые. Многих ребят из «Барыса» не узнаю, не вижу движения и напора. Может, часовой пояс сказывается»

Галым Мамбеталиев назвал причины поражения «Барыса» от «Амура».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился в пользу хозяев со счетом 5:2.

– Как и предполагалось, вышли неготовые, вареные. Потом вроде начали просыпаться, создавать моменты. Во втором периоде и в третьем были моменты, но пропускали контратаки.

Играли плохо на пятаке, позволяли сопернику вольготно себя чувствовать под нашими воротами. Надо забивать, когда создаешь столько. Забей третий‑четвертый гол – все было бы по‑другому.

– В прошлой игре вы сделали камбек с 0:3, было дежавю сегодня при 2:4?

– Такого не возникает, смотрим по игре. Надо было забивать в большинстве, можно было бы перевернуть игру. Жалко, конечно. Может, сил много ушло, часовой пояс сказывается.

Многих ребят не узнаю, не вижу движения, напора. Наши лидеры сегодня были в тени, хоть и старались.

– У вас много молодежи в этом сезоне, для них это прорывной год?

– Да, они играют 13‑ю игру, забили по четыре‑пять голов. Это наш ближайший резерв, хорошие ребята. Где‑то им не хватает физики, но с этим поработаем.

Главное, что они играют в хоккей. Есть люди, которые хотят играть, а у них не получается. Наши молодые же бегают с азартом, еще создадут конкуренцию остальным, это очень здорово, – сказал главный тренер «Барыса » Галым Мамбеталиев .