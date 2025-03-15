Цена билетов на игры «Вашингтона» выросла в 2 раза из-за рекорда Овечкина.

Напомним, российскому форварду осталось забросить девять шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Наибольший рост стоимости билетов наблюдается на гостевой матч против «Каролины » в ночь со 2 на 3 апреля. Самые дешевые места подорожали на 94%, поднявшись с 82 до 159 долларов.

Домашний матч с «Чикаго » 4 апреля и гостевой с «Айлендерс » 6 апреля – пережили аналогичные скачки в последние недели.

«Полагаю, что когда у Овечкина появится возможность побить рекорд, самый дешевый билет будет стоить 450-500 долларов, хотя может дойти и до 700-800 долларов.

Если это будет домашняя игра, самый дешевый билет будет стоить от 800 до 1000 долларов», – сказал аналитик интернет-площадки TickPick Кайл Зорн.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: символично сделает это в матче с «Коламбусом»

Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»