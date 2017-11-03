Борис Михайлов: «Я всегда за Путина, поддерживаю его линию»

Бывший нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что разделяет идеи форварда «Вашингтона» .

Игрок «Кэпиталс» ранее выступил с инициативой создать движение Putin Team.

«Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать», – сказал Михайлов.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин