Борис Михайлов: «Я всегда за Путина, поддерживаю его линию»
Бывший нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что разделяет идеи форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Игрок «Кэпиталс» ранее выступил с инициативой создать движение Putin Team.
«Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать», – сказал Михайлов.
«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин
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