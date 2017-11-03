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    Борис Михайлов: «Я всегда за Путина, поддерживаю его линию»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Борис Михайлов Владимир Путин политика

    Бывший нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что разделяет идеи форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Игрок «Кэпиталс» ранее выступил с инициативой создать движение Putin Team.

    «Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать», – сказал Михайлов.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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