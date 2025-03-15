Костюченок о сезоне: «Задача‑минимум была попасть в плей-офф. «Амур» много раз проиграл в одну шайбу, хотя был лучше соперника. За красивый хоккей очков не дают»

Виктор Костюченок оценил текущий сезон для «Амура».

Сегодня хабаровчане победили «Барыс» со счетом 5:2.

– Хороший первый период, особенно начальные 10 минут. Потом расслабились, начали играть в какой‑то свой хоккей, придумывать, изобретать. Соперник вздохнул, но мы сыграли по счету.

Во втором периоде столько создали и не забили – не понимаю, как так можно. В третьем вышли вообще расслабленные. Вратарь подтащил, благодаря ему собрались, потому что соперник мог вернуться в игру, переломить.

В концовке забили, успокоили, Олега Ли поздравляем с хет‑триком. Хорошее завершение домашней серии, думаю, болельщикам понравилось.

– Вы почти весь сезон были и. о. главного тренера. Как оцените сезон для команды?

– Минус один – не выполнили задачу, не попали в плей‑офф, это была задача‑минимум. Будем разбираться еще, что не получилось.

Главная проблема – реализация, много игр проиграли в одну шайбу, хотя по игре были лучше соперника. За красивый хоккей очков не дают.

Еще три матча до конца сезона, будем играть каждый на победу. Из позитивного – дали молодым ребятам поиграть, почувствовать вкус КХЛ. Негативное – в оптимальном составе не сыграли почти ни одной игры, травмы ключевых игроков не позволили.

– В конце сезона много молодежи играет, какие у них перспективы?

– Очень перспективные ребята, если будут продолжать работать несмотря ни на что, будут хорошими игроками.

– Гальченюк пропустил большой отрезок, он еще не вкатился после повреждения?

– Он потерял игровой тонус, когда все на ходу в концовке. Движение есть, игрового ритма нет, думаю, на выезде наберет его, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .