«Амур» победил «Барыс» – 5:2. Хабаровчане выиграли все 4 матча в сезоне у астанчан

«Амур» оказался сильнее «Барыса» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. «Амур » победил во всех четырех матчах с «Барысом» (5:1, 3:0, 5:0, 5:2) в этом сезоне.

Команда Виктора Костюченка занимает 11-е место на Востоке, набрав 40 очков за 65 игр.

В активе «Барыса » 35 очков после 65 матчей. Казахстанцы идут на 12-й позиции в Восточной конференции.

Следующий матч «Амур» проведет в гостях с «Ладой» 18 марта, «Барыс» сыграет на выезде с «Сибирью» 17 марта.