«Амур» победил «Барыс» – 5:2. Хабаровчане выиграли все 4 матча в сезоне у астанчан
«Амур» оказался сильнее «Барыса» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. «Амур» победил во всех четырех матчах с «Барысом» (5:1, 3:0, 5:0, 5:2) в этом сезоне.
Команда Виктора Костюченка занимает 11-е место на Востоке, набрав 40 очков за 65 игр.
В активе «Барыса» 35 очков после 65 матчей. Казахстанцы идут на 12-й позиции в Восточной конференции.
Следующий матч «Амур» проведет в гостях с «Ладой» 18 марта, «Барыс» сыграет на выезде с «Сибирью» 17 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости