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Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив» ровно идет, но многие подбираются. «Авангард» в последних матчах очень хорош»

Максим Сушинский назвал фаворитов Кубка Гагарина.

– Очень высокая плотность на Востоке и на Западе. Уровень команд примерно одинаковый. Кто на сегодняшний день для вас самый яркий претендент на кубок?

– Я думаю, что «Локомотив». Он хорошо и ровно идет. Но уже подбираются многие. «Авангард» очень хорошо идет в последних матчах. Есть варианты.

– Почему именно «Локомотив» вы назвали первым?

– Он ровно идет весь сезон. У них прошлогодний финал не получился. Они в том году здорово играли. Команда сохранилась, и они усилились хорошей подборкой игроков. Плюс молодежь у них повзрослела. Думаю, что шансы у них есть.

– Год назад «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» и сенсационно вылетел в первом раунде. Как вы думаете, не стоит в этом году ждать подобных сенсаций?

– Вы уже ответили на этот вопрос. Плотность восьмерки очень серьезная. Я думаю, что все возможно, – сказал бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
logoЛокомотив
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