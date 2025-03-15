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  • Владимир Плющев: «Хоккей – это не шорт-трек с клюшками, а умная и хитрая игра с жесткой силовой борьбой. Не вижу в КХЛ команду, которая бы это демонстрировала»
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Владимир Плющев: «Хоккей – это не шорт-трек с клюшками, а умная и хитрая игра с жесткой силовой борьбой. Не вижу в КХЛ команду, которая бы это демонстрировала»

Владимир Плющев поделился мнением о будущем тренере сборной России.

Сейчас команду возглавляет Алексей Жамнов. Сборная не участвует в турнирах с 2022 года из-за отстранения.

– Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России, когда национальную команду вернут на международную арену?

– Честно говоря, даже не думал над этим вопросом. По турнирной таблице КХЛ сейчас очень много равных команд, которые идут ноздря в ноздрю. Поэтому выделить кого-либо из тренеров очень сложно.

Практически все команды играют в одном ключе. И я бы не рискнул говорить, что кто-то обладает какими-то тактическими тонкостями. Но свято место пусто не бывает. Кто-то его займет.

Но на сегодняшний день я не могу назвать никакую кандидатуру, про кого можно было бы сказать, что этот человек поведет наш хоккей вперед.

– Какой хоккей вам бы хотелось видеть от сборной России? Более прагматичный и оборонительный, как, например, у Никитина, или более атакующий, как у Ларионова?

– Хоккей – это прежде всего игра. А под словом игра подразумевается все. В хоккей нужно играть, а не бегать. Хоккей – это не шорт-трек с клюшками, а умная и хитрая игра с жесткой силовой борьбой. На сегодняшний день в КХЛ я не вижу команду, которая демонстрировала бы такой хоккей.

Есть отдельные грани этой игры, но совокупности всего нет. А хоккей советской школы всегда отличался именно игровой деятельностью и комбинационным хоккеем. Поэтому нам нужно ожидать, что все придет само собой. А само собой оно не всегда приходит. Потому что для этого нужно что-то делать.

У нас сейчас зачастую все команды похожи друг на друга, поэтому тренерский совет будет выбирать по своему усмотрению, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
тактика
logoСборная России по хоккею с шайбой
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