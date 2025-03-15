Защитник «Виннипега» Пионк пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела. У него 9+28 за 66 игр при полезности «плюс 20» в этом сезоне НХЛ

Защитник «Виннипега» Нил Пионк пропустит минимум неделю из-за травмы.

29-летний игрок получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1).

«Как бы сильно он ни хотел выйти на лед, это правильное решение. Он нужен нам для длинного похода в плей-офф.

Если вы планируете играть до июня, то понадобится глубокий состав. Это доказано», – сказал главный тренер «Виннипега » Скотт Арниел .

В текущем сезоне Пионк провел 66 матчей и набрал 37 (9+28) очков при полезности «плюс 20» и среднем игровом времени 22:09.