Яшкин на детекторе лжи об игре за Чехию: «Я уже более русский, чем чех, мне кажется. Тогда я был больше чехом»

Экс-форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин заявил, что он больше русский, чем чех.

Семья хоккеиста переехала в Чехию из России, когда Дмитрию было восемь месяцев. Яшкин начинал карьеру в Чехии и получил гражданство страны.

Нападающий «Ак Барса » принял участие в проекте «Хоккей на полиграфе». Он отвечал на вопросы на детекторе лжи.

– Если бы ты мог вернуть время назад, играл бы за молодежную сборную Чехии?

– Да (голос за кадром сообщает, что это правда). Тогда я был еще больше чех, чем русский.

– А сейчас?

– Сейчас я уже более русский, чем чех, мне кажется.

– С чем ты ешь пельмени?

– Я не ем пельмени.

– Какой же ты тогда русский? У тебя спортивное питание?

– Да, – сказал Дмитрий Яшкин .

Яшкин о русском языке: «В чешском много похожих слов, но они означают что-то другое. Жена до сих пор иногда поправляет меня»