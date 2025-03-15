Яшкин на детекторе лжи об игре за Чехию: «Я уже более русский, чем чех, мне кажется. Тогда я был больше чехом»
Экс-форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин заявил, что он больше русский, чем чех.
Семья хоккеиста переехала в Чехию из России, когда Дмитрию было восемь месяцев. Яшкин начинал карьеру в Чехии и получил гражданство страны.
Нападающий «Ак Барса» принял участие в проекте «Хоккей на полиграфе». Он отвечал на вопросы на детекторе лжи.
– Если бы ты мог вернуть время назад, играл бы за молодежную сборную Чехии?
– Да (голос за кадром сообщает, что это правда). Тогда я был еще больше чех, чем русский.
– А сейчас?
– Сейчас я уже более русский, чем чех, мне кажется.
– С чем ты ешь пельмени?
– Я не ем пельмени.
– Какой же ты тогда русский? У тебя спортивное питание?
– Да, – сказал Дмитрий Яшкин.
Яшкин о русском языке: «В чешском много похожих слов, но они означают что-то другое. Жена до сих пор иногда поправляет меня»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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