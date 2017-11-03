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    Дмитрий Песков: «Приветствуем желание Овечкина выразить поддержку нашему президенту»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Песков политика

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, дал комментарии касательно инициативы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Нападающий накануне заявил, что создаст общественное движение под названием Putin Team.

    «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа. Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем.

    Но Саша – очень известный россиянин, очень успешный россиянин. И действительно мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу форварда сборной России.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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