Дмитрий Песков: «Приветствуем желание Овечкина выразить поддержку нашему президенту»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, дал комментарии касательно инициативы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Нападающий накануне заявил, что создаст общественное движение под названием Putin Team.

«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа. Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем.

Но Саша – очень известный россиянин, очень успешный россиянин. И действительно мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу форварда сборной России.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин