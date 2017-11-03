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    Буре поддержал Овечкина: «Путин не просто надежный, он супернадежный партнер по команде»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Владимир Путин политика

    Бывший нападающий сборной России, член Зала хоккейной славы в Торонто Павел Буре поддержал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Игрок «Кэпиталс» ранее выступил с инициативой создать движение Putin Team. Буре отметил, что пока не знаком с деталями идеи Овечкина, однако уверен в президенте России Владимире Путине «на все сто процентов». 

    «Естественно, что Путин не просто надежный, он супернадежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он надежный партнер», – сказал Павел.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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