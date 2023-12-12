Российский тяжелоатлет Родион Бочков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги допинг сборная России CAS Родион Бочков Тяжелая атлетика

Российский тяжелоатлет Родион Бочков дисквалифицирован на 4 года за допинговое нарушение.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. 

27 мая 2021 года Дисциплинарный антидопинговый комитет признал Бочкова не совершавшим нарушение, предусмотренное п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал Бочкова на четыре года с 28 ноября 2023-го с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года.

Бочков – бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идеальная фамилия для тяжелоатлета - допингиста
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий