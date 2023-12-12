Российский тяжелоатлет Родион Бочков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский тяжелоатлет Родион Бочков дисквалифицирован на 4 года за допинговое нарушение.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

27 мая 2021 года Дисциплинарный антидопинговый комитет признал Бочкова не совершавшим нарушение, предусмотренное п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал Бочкова на четыре года с 28 ноября 2023-го с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года.

Бочков – бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года.