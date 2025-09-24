Михаил Дегтярев: «После Олимпиады-2026 можно ожидать решений по объединению федераций зимних видов спорта»

Дегтярев рассказал о причинах объединения спортивных федераций в России.

– Когда вы возглавили Министерство спорта, началась такая, извините за сленговое выражение, движуха. Встряска для индустрии, в которой, честно говоря, эта спортивная индустрия нуждалась. И одно из самых заметных решений – объединение некоторых спортивных федераций России. Как сейчас идет этот процесс? И что дает такая «смена караулов»?

– Во-первых, что мы сделали? Мы привели в соответствие с международными стандартами систему управления российскими спортивными федерациями по летним видам спорта.

Почему? Момент был удачный. После Олимпийских игр проходит отчетно-выборные конференции, и можно спокойно что-то менять, где-то объединяться. То же самое ждет зимние виды. После Олимпиады в Милане начнется череда конференций. Там можно ожидать подобных решений.

– По летним этот процесс завершен?

– Да. У нас остался только скейтборд и роллер-спорт. Мы это сделаем в ближайшее время – или объединим две федерации, или одну лишим аккредитации и наделим вторую правом проводить соревнования по новым дисциплинам. Тут уже вопрос юридического вкуса, эксперты наши работают у нас в Минспорте.

– Так что дало объединение?

– Во-первых, мы таким образом влили новую управленческую кровь, новые ресурсы и появились новые победы. Самый характерный пример – плавание. Ярко получилось выступить и в Будапеште, и в Сингапуре благодаря нашим совместным усилиям с главой федерации водных видов Дмитрием Мазепиным, который так же является вице-президентом ОКР, – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Мы двери открываем, вышибаем, приоткрываем». Как Дегтярев возвращает Россию