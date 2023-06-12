Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне

Теги IWF чемпионат мира Тяжелая атлетика

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне.

Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Соревнования примет Манама, столица страны.

«Обещаем, мы вас не разочаруем! Это будет мероприятие топ-уровня, и вся семья IWF получит незабываемые впечатления от Бахрейна», – сказал президент Федерации тяжелой атлетики Бахрейна Эсхак Эбрахим.

В апреле 2023 года мировое первенство проходило в армянском Ереване.

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