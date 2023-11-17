Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»

Олег Матыцин высказался о расширении сотрудничества России и КНДР и в спорте.

Министр спорта РФ Матыцин ранее посетил Пхеньян, где провел встречу с коллегой из КНДР Ким Иль Гуком. Стороны подписали план спортивных мероприятий на 2024-2026 годы.

«Наши дружеские и партнерские отношения реализуются на основе договоренностей между лидерами наших стран – президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Спорт играет объединяющую роль и должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления», – отметил Матыцин.

Документ (план спортивных мероприятий – Sports.ru) включает сотрудничество по 12 видам спорта, организацию совместных мероприятий в области спортивной науки и медицины, подготовки и повышения квалификации профильных кадров. <...>

Готовы расширить взаимодействие в рамках экспорта российских спортивных товаров и оборудования. Ждем спортивные делегации КНДР в России для участия в предстоящих соревнованиях», – сказал Матыцин.

Министр физической культуры и спорта КНДР Ким Иль Гук также оценил перспективы сотрудничества стран.

«Мы находимся в схожих обстоятельствах в рамках санкционного давления – и наши, и ваши спортсмены переживают трудности из-за дискриминационных ограничений. Прошедшие в этом году Азиатские игры стали для нас первыми после долгого перерыва. Мы успешно выступили в стрельбе, борьбе, спортивной гимнастике, поставили шесть мировых рекордов в тяжелой атлетике.

Надеемся на развитие спортивного сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе в рамках взаимных обменов между федерациями по отдельным видам спорта. По мере возможности будем участвовать в перечисленных соревнованиях по приглашению российской стороны.

Убежден, что важно не только подписать план, но и регулярно отслеживать ход его реализации и при необходимости актуализировать его содержание. Совместными усилиями будем укреплять российско-корейскую дружбу», – сказал Ким Иль Гук.