Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Азиатские игры Политика Ким Чен Ын Тяжелая атлетика

Олег Матыцин высказался о расширении сотрудничества России и КНДР и в спорте.

Министр спорта РФ Матыцин ранее посетил Пхеньян, где провел встречу с коллегой из КНДР Ким Иль Гуком. Стороны подписали план спортивных мероприятий на 2024-2026 годы.

«Наши дружеские и партнерские отношения реализуются на основе договоренностей между лидерами наших стран – президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Спорт играет объединяющую роль и должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления», – отметил Матыцин.

Документ (план спортивных мероприятий – Sports.ru) включает сотрудничество по 12 видам спорта, организацию совместных мероприятий в области спортивной науки и медицины, подготовки и повышения квалификации профильных кадров. <...>

Готовы расширить взаимодействие в рамках экспорта российских спортивных товаров и оборудования. Ждем спортивные делегации КНДР в России для участия в предстоящих соревнованиях», – сказал Матыцин.

Министр физической культуры и спорта КНДР Ким Иль Гук также оценил перспективы сотрудничества стран.

«Мы находимся в схожих обстоятельствах в рамках санкционного давления – и наши, и ваши спортсмены переживают трудности из-за дискриминационных ограничений. Прошедшие в этом году Азиатские игры стали для нас первыми после долгого перерыва. Мы успешно выступили в стрельбе, борьбе, спортивной гимнастике, поставили шесть мировых рекордов в тяжелой атлетике.

Надеемся на развитие спортивного сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе в рамках взаимных обменов между федерациями по отдельным видам спорта. По мере возможности будем участвовать в перечисленных соревнованиях по приглашению российской стороны.

Убежден, что важно не только подписать план, но и регулярно отслеживать ход его реализации и при необходимости актуализировать его содержание. Совместными усилиями будем укреплять российско-корейскую дружбу», – сказал Ким Иль Гук.

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9 комментариев

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Тёма Тёма
Это у нас как в КНДР скоро по первому каналу тоже будут объявлять, что сборная по футболу стала Чемпионом Мира? 😂😂😂
+7
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+7
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David Rigert
дичь. матыцин два года назад даже не знал в какой стороне КНДР находится.
+4
0
+4
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el ruso guapo
Братья наши! будем в футбол вместе играть. спасибо президенту нашему и корейскоу лидеру.
+4
0
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al
чего же мы с ними раньше не играли?
+2
0
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Антон Фалафель
2023 год, зачем они тащат всех в совок?
+2
-1
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Krakatuk70
Когда встреча с министром Эритреи?
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Ярик01
Почему раньше не дружили в спорте с КНДР, бросив братьев?
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Sobachkin
Диктатура
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goodloser
Очередная демагогия. Как г-н Матыцин представляет себе хоть спорт, хоть какую другую сферу человеческой деятельности без внешнего давления?
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