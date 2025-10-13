Российские паралимпийцы впервые после снятия санкций завоевали медаль ЧМ под флагом страны

Российские паралимпийцы впервые после снятия санкций взяли медаль ЧМ под флагом.

Тамара Подпальная завоевала бронзу в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Каире. Это первый турнир, на котором паралимпийцы из РФ выступают с национальными флагом и гимном после снятия санкций.

В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

Соревнования в Каире проходят с 11 по 18 октября. На церемонию открытия российские спортсмены также выходили под своим флагом – впервые с 2019 года.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась