Российские паралимпийцы впервые после снятия санкций завоевали медаль ЧМ под флагом страны
Российские паралимпийцы впервые после снятия санкций взяли медаль ЧМ под флагом.
Тамара Подпальная завоевала бронзу в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Каире. Это первый турнир, на котором паралимпийцы из РФ выступают с национальными флагом и гимном после снятия санкций.
В конце сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).
Соревнования в Каире проходят с 11 по 18 октября. На церемонию открытия российские спортсмены также выходили под своим флагом – впервые с 2019 года.
Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости