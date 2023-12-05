Дмитрий Губерниев: «Верю ли я, что Валиеву могут признать невиновной? Это разговоры в пользу бедных. CAS — последняя инстанция, ему решать»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев CAS Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях в сезоне Камилы Валиевой.

«Мне кажется, она пока не может прийти в себя до конца, потому что решения Спортивного арбитражного суда до сих пор нет. Она молодец, она выступает, развивается во многих областях, не только в спорте.

Было бы странно предполагать, что она сейчас абсолютно спокойна, с учетом того, что вопрос о ее и нашей чемпионской медали подвешен. И она переживает, и я переживаю, и все болельщики. 

Верю ли я, что ее могут признать невиновной? Это разговоры в пользу бедных. CAS — последняя инстанция, ему решать. Я к этому отношусь умозрительно.

Кто-то говорит: что-то должно произойти, и нас допустят до соревнований. Это логика людей, которые говорят вместо слова «заключительный» или «последний» слово «крайний». Что, у нас все теперь язычники или летчики? Только улыбаюсь на это», — сказал Губерниев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если разрешили тогда продолжить выступать на Олимпиаде, учитывая, прежде всего, возраст Камилы, и последствия возможного запрета для всей ее дальнейшей жизни, должны и сейчас признать невиновной. Это будет правильно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий