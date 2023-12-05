Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях в сезоне Камилы Валиевой.

«Мне кажется, она пока не может прийти в себя до конца, потому что решения Спортивного арбитражного суда до сих пор нет. Она молодец, она выступает, развивается во многих областях, не только в спорте.

Было бы странно предполагать, что она сейчас абсолютно спокойна, с учетом того, что вопрос о ее и нашей чемпионской медали подвешен. И она переживает, и я переживаю, и все болельщики.

Верю ли я, что ее могут признать невиновной? Это разговоры в пользу бедных. — последняя инстанция, ему решать. Я к этому отношусь умозрительно.

Кто-то говорит: что-то должно произойти, и нас допустят до соревнований. Это логика людей, которые говорят вместо слова «заключительный» или «последний» слово «крайний». Что, у нас все теперь язычники или летчики? Только улыбаюсь на это», — сказал .