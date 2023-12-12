Слушания по апелляции Халеп в CAS пройдут 7-9 февраля

Слушания Спортивного арбитражного суда ( ) по апелляции пройдут 7-9 февраля 2024 года.

Халеп обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырехлетней дисквалификации за употребление допинга. Она отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится до 6 октября 2026 года.

Румынка требует отмены решения ITIA и всех наложенных санкций.

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

Халеп отстранили на 4 года за допинг – и Серена требует отнять у нее «Уимблдон». Почему наказали так жестко?

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