РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет проверку информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации Всемирного антидопингового агентства ( ).

«Осуществляется работа по проверке информации, переданной из отдела по конфиденциальной информации WADA (пять дел)», – говорится в отчете агентства.

По информации ТАСС, направило заявления в МВД и Генеральную прокуратуру России и получило ответы о привлечении к ответственности за противоправные действия руководителя московской региональной федерации бодибилдинга.

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