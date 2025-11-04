Российские тяжелоатлеты завоевали пять медалей на молодежном и юниорском ЧЕ.

Российские тяжелоатлеты завоевали пять медалей на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи в Албании.

Золотую медаль с юниорскими рекордами Европы в толчке и рывке выиграл Георгий Мянд (свыше 110 кг). Серебряным призером стала Елизавета Жаткина (до 48 кг).

Бронзовые медали взяли Сармат Теблоев (до 110 кг), Полина Павлович (до 63 кг) и Мария Груздова (до 86 кг).