Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»

Ольга Те оценила перспективы российских штангистов на мировой арене.

В октябре в Норвегии пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Россияне не выступали на турнире с 2021 года.

«Какие задачи ставлю перед собой на чемпионат мира, если туда поеду? Я не люблю в последнее время загадывать на будущее, просто хочу набрать форму и не говорить сейчас громких слов.

Мы будем постепенно возвращаться на прежние позиции, ведь за это время другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Думаю, нам надо дать немного времени, чтобы опять вернуться», – сказала чемпионка Европы 2021 года Ольга Те .

Ранее в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) заявили , что решают вопрос участия спортсменов в ЧМ.