0

Россиянин Георгий Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами

Российский штангист Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами.

Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, который проходит в албанской Тиране.

В весовой категории свыше 110 кг Мянд стал лучшим в рывке (173 кг), толчке (213 кг) и по сумме (386 кг), установив юниорские рекорды Европы в каждом из показателей.

Второе место занял турок Селахаттин Алтын (371 кг; 166+205), третье – Станислав Ужа из Молдавии (368; 165+203).

Соревнования завершатся 5 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

В мае Мянд также стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Георгий Мянд
чемпионат Европы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Главные новости
Кристина Новицкая: «Есть стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но у нас в сборной все девчонки красивые!»
29 октября, 06:34
Российские паралимпийцы взяли 14 медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Они выступили с флагом впервые с 2019-го
20 октября, 09:54
Мария Груздова: «Не скажу, что наши спортсмены сильно отстают. Мы просто не были готовы в этом году, что нас выпустят на все соревнования»
18 октября, 06:55
Российские паралимпийцы впервые после снятия санкций завоевали медаль ЧМ под флагом страны
13 октября, 07:58
Российские паралимпийцы впервые с 2019 года вышли на церемонию открытия чемпионата мира под флагом страны
10 октября, 08:51
Грузинские штангисты Давитадзе и Гиорбелидзе дисквалифицированы за допинг
10 октября, 06:53
Глава Федерации тяжелой атлетики Европы предложил МОК убрать нейтральные статусы для России и Беларуси
3 октября, 17:10
Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира по пауэрлифтингу с флагом и гимном страны
3 октября, 09:01
Российская штангистка Гусалова пропустит чемпионат мира-2025 в Норвегии из-за отказа в визе
29 сентября, 07:26
Федерация тяжелой атлетики потребовала повторно рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус для участия в ЧМ
24 сентября, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
39 россиян вошли в заявку на первенство Европы по тяжелой атлетике
5 октября, 06:34
Михаил Дегтярев: «После Олимпиады-2026 можно ожидать решений по объединению федераций зимних видов спорта»
24 сентября, 09:35
Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»
22 августа, 08:45
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
25 февраля, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
23 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
17 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
12 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
26 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
29 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
15 марта 2022, 14:59