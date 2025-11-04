Россиянин Георгий Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами

Российский штангист Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы с тремя рекордами.

Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы, который проходит в албанской Тиране.

В весовой категории свыше 110 кг Мянд стал лучшим в рывке (173 кг), толчке (213 кг) и по сумме (386 кг), установив юниорские рекорды Европы в каждом из показателей.

Второе место занял турок Селахаттин Алтын (371 кг; 166+205), третье – Станислав Ужа из Молдавии (368; 165+203).

Соревнования завершатся 5 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

В мае Мянд также стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.