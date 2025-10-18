Мария Груздова: «Не скажу, что наши спортсмены сильно отстают. Мы просто не были готовы в этом году, что нас выпустят на все соревнования»

Тяжелоатлетка Мария Груздова поделилась впечатлениями от чемпионата мира-2025.

Груздова выступала в весовой категории до 86 кг и заняла итоговое 15 место с результатом 225 кг.

«Впечатления от чемпионата мира самые лучшие. Соревнования на большом уровне, хорошие условия для спортсменов. Не было никакого давления. Я была в восторге!

В целом, довольна своим выступлением. Подняла тот вес, что и планировала. Не шесть подходов, но тоже неплохо. Конечно, переживания на чемпионате мира были, но не сильные. Я научилась справляться с волнением и на международных соревнованиях.

Я не показала свой лучший результат. В залах поднимаю намного больше. Но в силу того, что есть травмы, которые не дают мне реализоваться, не могу выложиться на все 100%. В прошлом году в зале на тренировках поднимала сумму, достаточную для третьего места на ЧМ. Чтобы поднять больше, мне нужно просто восстановиться, вылечить травмы и так же тренироваться.

Отрыв от первого хоть и 58 килограмм, но незначительный. Российские спортсмены отстают не так сильно, как кажется. У нас очень много призеров было бы на мире, если бы нам дали нейтральный статус или визы.

Не скажу, что наши спортсмены сильно отстают. Мы просто не были готовы в этом году, что нас выпустят на все соревнования. У нас не было такой конкуренции настолько много поднимать на российском уровне, а на международные нас выпустили первый год. В дальнейшем, я думаю, результаты будут намного выше, чем есть сейчас.

Не было ли провокаций в Норвегии? Нет. Нас встретили хорошо, не было ничего такого, что могло негативно сказаться на нас.

Впереди будет молодежный чемпионат Европы до 23 и до 20 лет в Албании. Я буду выступать до 20 лет. Буду стараться улучшать свою форму, поднять больше килограммов и хорошо выступать. Конечно, я буду бороться за призовые места», – рассказала Мария Груздова.