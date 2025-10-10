1

Грузинские штангисты Давитадзе и Гиорбелидзе дисквалифицированы за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал грузинских штангистов Реваза Давитадзе и Гурами Гиорбелидзе за допинг.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пробах Давитадзе и Гиорбелидзе были обнаружены метаболиты SARMS (остарина). Нарушение антидопинговых правил у Давитадзе датировано 15 августа 2023-го, у Гиорбелидзе – 7 июля 2023-го.

Оба спортсмена дисквалифицированы на четыре года. Давитадзе сможет вернуться в спорт не ранее 29 сентября 2029-го, а Гиорбелидзе, ранее отбывший несколько месяцев во временном отстранении, – не ранее 3 сентября 2028-го.

Давитадзе 26 лет, он чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира. Из-за дисквалификации он лишится серебра ЧМ-2024 и серебра ЧЕ-2025.

23-летний Гиорбелидзе лишится золота молодежного ЧЕ-2023 и серебра ЧЕ-2024.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ТАСС
сборная Грузии
допинг
