Максим Агапитов: «IWF вынудила Федерацию тяжелой атлетики России уплатить 90 тысяч долларов в 2021 году»

Глава ФТАР Максим Агапитов заявил, что IWF угрожала недопуском россиян на ЧМ-2021.

«Международная федерация (IWF) тогда пошла по пути манипуляций и шантажа, прислав ровно за месяц до чемпионата мира 2021 года счет нашей федерации за некие допинговые нарушения 18 спортсменов.

Мало того, что эти нарушения были датированы 2011-2015 годами, мало того, что большинство атлетов закончили свою карьеру в тот же период, мало того, что дела были рассмотрены и по ним были приняты решения значительно раньше выставления счета, так еще и предъявленные нарушения случились в России.

IWF, ссылаясь на статью своих антидопинговых правил, сделала условием допуска наших спортсменов до чемпионата мира уплату сомнительного штрафа, лишив нас возможности оспаривания ограничением по времени».

Но те действия IWF заставили нас разобраться в деталях искусственно созданной ситуации. Для этого мы отправили запросы в IWF и , после чего выяснили, что положительные допинг-пробы были взяты на национальных соревнованиях. Выявленные нарушения в таких случаях не могут считаться международными, а предъявленные IWF штрафы являются «притянутыми за уши.

Но в конце 2021 года международная федерация добилась своего – мы выплатили штраф $90 тыс. (5 тыс. за каждое нарушение). Однако перед оплатой нами было направлено письмо в IWF, в котором мы заявили о несогласии с этим штрафом и объяснили причины, но ответа на свой запрос до сих пор не получили.

Летом 2022 года IWF, ссылаясь на новую свою конституцию и вышеупомянутые 18 нарушений, не допустила наших кандидатов на выборы в международной федерации. После нашего обращения Спортивный арбитражный суд признал незаконность запрета.

Сейчас международная федерация предъявляет нам сомнительный счет еще на $40 тыс. Наши предложения урегулировать сумму прошлого платежа, как я уже говорил ранее, остаются без ответа, игнорируются.

Я считаю, что только после решения старого вопроса и изучения последнего возможно будет сделать перерасчет. Очень вероятно, что, с учетом выплаченных нами ранее в условиях цейтнота и шантажа 90 тыс., наоборот, окажется должна », – рассказал .