Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил решение Олимпийского совета Азии (ОСА) пригласить российских спортсменов к участию в азиатских соревнованиях.

«Приглашение наших коллег из ОСА в спортивном сообществе должно быть воспринято положительно, с благодарностью.

Но важно здесь не торопиться, необходимо провести консультации Олимпийскому комитету России (ОКР) и Минспорту вместе с национальными спортивными федерациями и принять правильное решение. Будем надеяться, что наши спортивные руководители примут правильное решение. Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях», – сказал Свищев.