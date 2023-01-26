Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Свищев Тяжелая атлетика

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил решение Олимпийского совета Азии (ОСА) пригласить российских спортсменов к участию в азиатских соревнованиях.

«Приглашение наших коллег из ОСА в спортивном сообществе должно быть воспринято положительно, с благодарностью.

Но важно здесь не торопиться, необходимо провести консультации Олимпийскому комитету России (ОКР) и Минспорту вместе с национальными спортивными федерациями и принять правильное решение.   Будем надеяться, что наши спортивные руководители примут правильное решение. Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях», – сказал Свищев.

9 комментариев

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sav187
А Свишёв не хочет порассуждать на тему, что нам дало участие в сво? Кому от этого полегчало? Какие проблемы решены? Кто стал жить лучше?
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sav187
Лично вам это не даёт ничего.
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Инесса Тюкалова
Ответ Olga.t
На данный момент дело не в медалях, а в возможности как-то попасть на международные соревнования и уложиться в сроки отбора на ОИ. Не думаю, что ФФКР будет подсчитывать потенциальные медали, "не до жиру, быть бы живу"))
Ну отобраться по одной квоте в каждом виде на ОИ можно хоть на той самой бешке в Небельхорне, где последние 6 квот разыгрывают осенью 25ого, но чтобы квот было больше нужно конечно стартовать на ЧМ для надежности хотя бы в 24ом (23й почти не реален)
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Olga.t
Ответ Инесса Тюкалова
Ну, откровенно говоря, выиграть Чемпионат Европы по фигурному намного легче нашим танцам и мальчикам, чем Чемпионат Четырех Континентов, где в этих видах может быть реальная конкуренция. Особенно в мужском виде в Азии вообще почти без шансов, а на ЧЕ собрал два проката нормальных и уже претендент на медаль). А вот девочки и пары из Азии точно будут не рады, что наши отбурут у них медали на их ЧЧК Все остальное не зависит от того, к кому мы относится будем. Я думаю тут дело в первую очередь за ИСУ, они должны нас допустить. Если допустят, то возможно поедем по одной квоте на ЧМ уже в этом году. Хотя там ещё какой-то подвох в тех минимуме, который вроде нужно накатать на другом официальном соревновании ИСУ....
На данный момент дело не в медалях, а в возможности как-то попасть на международные соревнования и уложиться в сроки отбора на ОИ.
Не думаю, что ФФКР будет подсчитывать потенциальные медали, "не до жиру, быть бы живу"))
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Инесса Тюкалова
Ответ Olga.t
Неожиданно разумная реакция от депутата Свищева. Действительно, спешить не надо, нужно все плюсы/минусы взвесить, просчитать последствия и принять взвешенное решение. Для ФК это будет точно хорошим выходом из ситуации. Ещё для нескольких федераций... А другие виды спорта потеряют..
Ну, откровенно говоря, выиграть Чемпионат Европы по фигурному намного легче нашим танцам и мальчикам, чем Чемпионат Четырех Континентов, где в этих видах может быть реальная конкуренция. Особенно в мужском виде в Азии вообще почти без шансов, а на ЧЕ собрал два проката нормальных и уже претендент на медаль). А вот девочки и пары из Азии точно будут не рады, что наши отбурут у них медали на их ЧЧК
Все остальное не зависит от того, к кому мы относится будем.
Я думаю тут дело в первую очередь за ИСУ, они должны нас допустить. Если допустят, то возможно поедем по одной квоте на ЧМ уже в этом году. Хотя там ещё какой-то подвох в тех минимуме, который вроде нужно накатать на другом официальном соревновании ИСУ....
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maripous
Участие в азиатских соревнованиях нам даёт флаг, гимн, сами соревнования и гонорары, за которые не стыдно людям в глаза смотреть и вернуться на Родину героем, а не предателем.
Я думаю, что если азиатские игры не выдвигают к нам политических требований и условий отречения от страны( в той или иной форме) , надо соглашаться.
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Виталий Желтоусов
Создать комиссию, подкомиссию....обсуждать...распилить бюджет.
Истинно депутатский подход.
Решение нужно принять к весне.
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Olga.t
Неожиданно разумная реакция от депутата Свищева.
Действительно, спешить не надо, нужно все плюсы/минусы взвесить, просчитать последствия и принять взвешенное решение.
Для ФК это будет точно хорошим выходом из ситуации. Ещё для нескольких федераций...
А другие виды спорта потеряют..
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KMR
Кроме ФК и шорт трека с национализированными азиатами - ничего.
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