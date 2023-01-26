Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил решение Олимпийского совета Азии (ОСА) пригласить российских спортсменов к участию в азиатских соревнованиях.
«Приглашение наших коллег из ОСА в спортивном сообществе должно быть воспринято положительно, с благодарностью.
Но важно здесь не торопиться, необходимо провести консультации Олимпийскому комитету России (ОКР) и Минспорту вместе с национальными спортивными федерациями и принять правильное решение. Будем надеяться, что наши спортивные руководители примут правильное решение. Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях», – сказал Свищев.
Не думаю, что ФФКР будет подсчитывать потенциальные медали, "не до жиру, быть бы живу"))
Все остальное не зависит от того, к кому мы относится будем.
Я думаю тут дело в первую очередь за ИСУ, они должны нас допустить. Если допустят, то возможно поедем по одной квоте на ЧМ уже в этом году. Хотя там ещё какой-то подвох в тех минимуме, который вроде нужно накатать на другом официальном соревновании ИСУ....
Я думаю, что если азиатские игры не выдвигают к нам политических требований и условий отречения от страны( в той или иной форме) , надо соглашаться.
Истинно депутатский подход.
Решение нужно принять к весне.
Действительно, спешить не надо, нужно все плюсы/минусы взвесить, просчитать последствия и принять взвешенное решение.
Для ФК это будет точно хорошим выходом из ситуации. Ещё для нескольких федераций...
А другие виды спорта потеряют..