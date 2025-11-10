Захарова о трансгендерах в женском спорте: «Надо проводить разбирательство, кто им разрешал участвовать в прошлой Олимпиаде»
Мария Захарова: надо выяснить, кто разрешал участие трансгендеров на Олимпиаде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
Ранее об этом сообщила газета The Times.
«Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде», – сказала Захарова.
Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости