Захарова о трансгендерах в женском спорте: «Надо проводить разбирательство, кто им разрешал участвовать в прошлой Олимпиаде»

Мария Захарова: надо выяснить, кто разрешал участие трансгендеров на Олимпиаде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

Ранее об этом сообщила газета The Times.

«Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде», – сказала Захарова.

