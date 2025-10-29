  • Спортс
  • Тяжелая атлетика
  • Новости
  • Кристина Новицкая: «Есть стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но у нас в сборной все девчонки красивые!»
Кристина Новицкая: «Есть стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но у нас в сборной все девчонки красивые!»

Кристина Новицкая порассуждала о красоте в женской тяжелой атлетике.

«Я лично против откровенных фотосессий. Нас снимают по телевизору, общаемся с журналистами – этого должно хватать без откровенных фотосессий. Я соглашусь сниматься в полном журнале для съемок, но без откровенных фото.

Да, действительно есть такой стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но это не зависит от вида спорта, у нас в сборной все девчонки красивые, все фигуристые! В тяжелой атлетике сейчас больше девушек тренируется, чем парней. В моем родном городе Челябинске все больше и больше девочек приходят в наш зал.

Медийность спорта поможет, чтобы стереотип поменялся. Люди увидят, что красивые девушки и штанга – это нормальное явление. Часто ли парни подкатывают? Да», – рассказала бронзовый призер чемпионата Европы Кристина Новицкая.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
Кристина Новицкая
logoсборная России жен
