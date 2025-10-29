Кристина Новицкая: «Есть стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но у нас в сборной все девчонки красивые!»

Кристина Новицкая порассуждала о красоте в женской тяжелой атлетике.

«Я лично против откровенных фотосессий. Нас снимают по телевизору, общаемся с журналистами – этого должно хватать без откровенных фотосессий. Я соглашусь сниматься в полном журнале для съемок, но без откровенных фото.

Да, действительно есть такой стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но это не зависит от вида спорта, у нас в сборной все девчонки красивые, все фигуристые! В тяжелой атлетике сейчас больше девушек тренируется, чем парней. В моем родном городе Челябинске все больше и больше девочек приходят в наш зал.

Медийность спорта поможет, чтобы стереотип поменялся. Люди увидят, что красивые девушки и штанга – это нормальное явление. Часто ли парни подкатывают? Да», – рассказала бронзовый призер чемпионата Европы Кристина Новицкая.