Две российские штангистки пропустили чемпионат Европы среди юниоров в Албании из-за проблем с визами

Две российские штангистки пропустили чемпионат Европы среди юниоров из-за виз.

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров сообщил, что две россиянки не смогли принять участие в юниорском чемпионате Европы в албанском Дурресе из-за проблем с визами.

На турнир не попали победительница юношеского ЧМ-2025 Варвара Кузьминова и рекордсменка России Злата Дронова.

«Федерация тяжелой атлетики России сформировала большую делегацию для участия в первенстве Европы в Албании – 27 спортсменов и тренеров.

Все необходимые документы на визы были поданы в установленные сроки. Количество российских спортсменов, получающих возможность выступать на международных стартах, постепенно увеличивается. Это результат системной работы федерации и взаимодействия с международными партнерами.

К сожалению, по двум спортсменкам решение по выдаче виз пока не было принято со стороны принимающей страны. Формального отказа не было, процесс остается открытым. Этот и другие моменты мы обсуждаем с руководством европейской федерации, продолжая с ним диалог.

Мы понимаем, что нынешняя международная обстановка для российских спортсменов остается непростой, однако федерация делает все возможное для того, чтобы обеспечить нашим спортсменам полноценное участие в международных турнирах. Возвращение на международную арену – наш приоритет», – сказал Егоров.