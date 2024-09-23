Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года

Российская штангистка Софья Богачева дисквалифицирована на 3 года за допинг.

Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В пробе спортсменки был обнаружен метаболит оксандролона. Дисквалификация Богачевой продлится до 7 августа 2027 года.

Богачева – серебряный призер чемпионата России-2024, бронзовый призер ЧР-2021.