Макларен о словах Агапитова про коррупцию: «Неверно говорить, что МОК скрыл непубличную часть отчета IWF. Это было исключительно мое решение»

Ричард Макларен ответил на слова Максима Агапитова о коррупции в мировой тяжелой атлетике.

Агапитов возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР). В июне он заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в свое время выступил против публикации данных о коррупционных связях чиновников МОК с бывшим главой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашем Аяном.

В частности, утверждалось, что эта информация входила в непубличную часть доклада канадского юриста Макларена о коррупции в IWF.

«По итогам расследования IWF был один отчет. Однако в соответствии с нашим кругом полномочий часть отчета была предоставлена только комитету по целостности IWF, поскольку в нем содержалась конфиденциальная личная информация, которую, по моему мнению, не следует публиковать в публичной части.

Это действие полностью входило в наш круг полномочий. Спортивная общественность обладала полным отчетом, за исключением той части, которая была направлена только комитету по целостности, чтобы они могли принять меры. В то же время этот орган был официальным органом IWF и мог принимать решения, основанные на его содержании, поступать так, как он считал нужным.

Неверно говорить, что МОК скрыл непубличную часть отчета IWF. Это было исключительно мое решение, не зависящее ни от чего, связанного с МОК. Я принял решение передать часть отчета только в руки комитета по целостности IWF. Отчеты также направлялись непосредственно в правоохранительные органы, но это не имело никакого отношения к МОК», – цитирует Макларена ТАСС.