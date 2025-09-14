Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина похоронили в Ставропольском крае

На Ставрополье простились с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Чемеркиным.

Олимпийский чемпион 1996 года и бронзовый призер Олимпийских игр-2000 Андрей Чемеркин умер 12 сентября. Ему было 53 года.

Похороны прошли в станице Новотроицкой Ставропольского края. Церемония прощания со спортсменом состоялась в здании центра культуры в поселке Солнечнодольск, где он родился и жил. Как сообщает ТАСС , на прощание пришли сотни человек.