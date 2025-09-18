Российские тяжелоатлеты могут пропустить чемпионат мира в Норвегии из-за проблем с визами

Российские тяжелоатлеты рискуют не выступить на ЧМ из-за проблем с визами.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде. На данный момент, по информации Metaratings, визы получили только шесть спортсменов.

Всего сборная России заявила на турнир 18 спортсменов и десять тренеров. На следующей неделе пройдет финальная верификация участников ЧМ.