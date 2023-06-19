Максим Агапитов: «Условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными. Призываем отказаться от санкций дискриминационного характера»
Глава ФТАР назвал унизительными условия для допуска российских штангистов на соревнования.
«Мы написали официальное письмо в международную федерацию, в котором объяснили, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на международных стартах.
Те условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными и дискриминирующими для нас.
У нас нет никакого желания бойкотировать зарубежные старты, российские тяжелоатлеты, соответствующие всем требованиям антидопинговых правил и конституции IWF, готовы выступать исключительно на равных для всех спортсменов и стран – членов IWF условиях.
Предложение Международной федерации тяжелой атлетики подписать российским спортсменам, тренерам и иным специалистам декларации политического характера, которые противоречат законодательству РФ и Олимпийской хартии, является дискриминационным.
Поэтому мы считаем участие российских спортсменов и тренеров в международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемыми.
Отечественные тяжелоатлеты всегда хотели выступать на тех международных турнирах, которые отвечают требованиям Олимпийской хартии и фундаментальным признакам олимпизма.
Исполком ФТАР от лица всех спортсменов призывает IWF занять ответственную позицию и незамедлительно отказаться от санкций дискриминационного характера.
Демонстрируемое IWF крайне безответственное поведение может привести только к усилению кризиса в тяжелой атлетике, ее деградации и внутреннему расколу», – заявил Агапитов.
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