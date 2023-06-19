Максим Агапитов: «Условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными. Призываем отказаться от санкций дискриминационного характера»

Теги IWF сборная России жен сборная России ФТАР Максим Агапитов ТАСС Тяжелая атлетика

Глава ФТАР назвал унизительными условия для допуска российских штангистов на соревнования.

«Мы написали официальное письмо в международную федерацию, в котором объяснили, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на международных стартах.

Те условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными и дискриминирующими для нас.

У нас нет никакого желания бойкотировать зарубежные старты, российские тяжелоатлеты, соответствующие всем требованиям антидопинговых правил и конституции IWF, готовы выступать исключительно на равных для всех спортсменов и стран – членов IWF условиях.

Предложение Международной федерации тяжелой атлетики подписать российским спортсменам, тренерам и иным специалистам декларации политического характера, которые противоречат законодательству РФ и Олимпийской хартии, является дискриминационным.

Поэтому мы считаем участие российских спортсменов и тренеров в международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемыми.

Отечественные тяжелоатлеты всегда хотели выступать на тех международных турнирах, которые отвечают требованиям Олимпийской хартии и фундаментальным признакам олимпизма.

Исполком ФТАР от лица всех спортсменов призывает IWF занять ответственную позицию и незамедлительно отказаться от санкций дискриминационного характера.

Демонстрируемое IWF крайне безответственное поведение может привести только к усилению кризиса в тяжелой атлетике, ее деградации и внутреннему расколу», – заявил Агапитов.

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