Глава ФТАР: «Ни один российский тяжелоатлет не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования»

Теги IWF сборная России жен сборная России ФТАР Политика Максим Агапитов Р-Спорт дискриминация Тяжелая атлетика

Глава ФТАР объяснил, почему тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турниры IWF.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Для допуска спортсмены должны письменно подтвердить, что не выступали в поддержку боевых действий, а также что они не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности.

«Расчет, видимо, был на то, чтобы никто не имел возможности вникнуть в суть документов и его бездумно подписали ради долгожданного прекращения противозаконного отстранения.

Тем более на кону допуск на турнир Международной федерации тяжелой атлетики, который является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года. Чем не сыр в мышеловке?

Российские штангисты выполняли и выполняют все условия для участия в международных соревнованиях. ФТАР своевременно сделала все заявки и выполнила все требования по участию наших атлетов. Но участие наших сильных спортсменов, видимо, не входит в планы диктаторов большой политики Запада.

Из-за неспособности победить нас на помосте возникают неспортивные попытки и искусственные причины для недопуска – как выясняется, еще и незаконные, что неоднократно подтверждено решениями Спортивного арбитражного суда.

Документ пришел в субботу, 13 мая, поздно вечером, в понедельник мы его перевели и передали всем заинтересованным лицам. Требованием IWF было вернуть подписанную декларацию 15 мая до 18:00.

Нам отпустили восемь часов на то, чтобы мы приняли решение. Ознакомившись с переведенными на русский язык документами, ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF.

Спустя почти два месяца после «рекомендаций» МОК, 12 мая, исполком IWF принял решение допустить россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, но установив только для нас новые, особенные, несправедливые критерии «приемлемости» и назвав их справедливыми.

Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена.

Демонстрируемое безответственное поведение может привести к эскалации кризиса в нашем спорте, ведущего к его деградации в многих странах и утрате олимпийского статуса из-за несоответствия», – заявил Максим Агапитов

Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турнир на Кубе

112 комментариев

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GraDea
Как будто передовицу Правды прочитал. Конца 70-х…
+130
-16
+114
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psa.1207
Если так плохо на проклятом Западе, что же вы туда так хотите попасть? Или крестик снимите, или трусы наденьте.
+93
-18
+75
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Денис Чиканов
Ответ GraDea
Как будто передовицу Правды прочитал. Конца 70-х…
Да скорее тридцатых.
+50
-12
+38
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Денис Мартин
А где унижение то? Унижение, это быть против войны и/или нынешней власти? Это не унижение, это выбор. Поскольку Россия агрессор, к ней и ее спортсменам так относятся. Да, мы все знаем, что многие спортсмены против, но они люди безвольные, сидят на бюджете государства, и у них нет возможности высказать мнение. Это, конечно, несправедливо, и все это понимают, но это не значит, что на Западе должны теперь пускать, потому что "но они, конечно, против, просто им нельзя об этом говорить, так что мы их пустим".
+48
-11
+37
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Варлампий Варлампий
Ответ Fullhouse
Комментарий удален модератором
только в России могут преследовать за мирный лозунг Нет войне
+29
-5
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Pessoa inteligente
Значит нет приличных людей в федерации. И нечего им делать заморских странах, пусть дома сидят и мельдоний трескают.
+50
-30
+20
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Юрий Воронин
Ответ Pessoa inteligente
Значит нет приличных людей в федерации. И нечего им делать заморских странах, пусть дома сидят и мельдоний трескают.
Если бы только мельдоний!
+24
-5
+19
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udod
раздайте им ордена с медалями за небывалый героизм, и пусть дома сидят
+25
-8
+17
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juven
а как они могли подписать,если потом срок впаяют
+23
-7
+16
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Ser Vol
Что плохого в том, чтобы осудить военные действия? Совсем голова видать бобо
+21
-6
+15
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A K
Ну что же, могут пойти в грузчики, погрузчиков нам тоже теперь не видать, на складах нужны будут сильные мужчины.
+12
-2
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Dr. J 24
Ответ Игорь Ерин
Настоящие мужики . Спасибо за честность и мужество .
им просто сказали не подписывать.
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Pikachu Pikachu
Деньги от минспорта важнее
+10
-2
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Александр Шейфер
Ответ Носитель роя
Т.е. ты поддерживаешь дискриминацию людей (в данном случае, спортсменов) по национальному принципу?
Ты думаешь в 39 году всем немцы нравились?
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Злобный Конь
А что унизительного ?
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АГОШКИН Алексей
Ни один атлет не отказался,от бабла от деда,лучше получать,чем зарабатывать!!!
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Кот под ногами майора
Ответ Юрий Воронин
Если бы только мельдоний!
На мой взгляд, во всей тяжелой атлетике либо нужно разрешать жрать допинг всем, либо вообще закрывать этот вид спорта на Олимпиадах
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Melnikov1968
Ранее очень любил смотреть ТА, хорошо помню победы Юрия Варданяна, Султана Рахманова, Анатолия Писаренко, помню неудачи Давида Ригерта и Василия Алексеева на ОИ-80, легендарную победу Чемеркина в 1996 году. Помню Наима Шаламанова, единственного 3-х кратного ОЧ, причем в разных категориях. А сейчас совсем неинтересно: изменение категорий, бесконечные допинговые скандалы… Тоска смертная. Даже если ТА исключат из программы ОИ сожаления не будет.
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Pasa Muromcev
"Из-за неспособности победить нас на помосте"- это о чём? Времена,когда доминировали СССР и Болгария прошли. Когда Давид Ригерт,скуривая две пачки сигарет в день,штамповал десятки мировых рекордов. Не случайно эти рекорды обнулили. Сегодня Россия одна из... И если её не будет, мало кто заметит.
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Fullhouse
Ответ Dmona1
Интересно, когда сталинский ГУЛАГ начнут хотя бы выполнять в сдешних комментах тут? Когда???
Интересно, когда же электорат Вовы Пу в комметах пойдет на фронт? Когда???
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Fullhouse
Ответ Александр Сачков
Я не заметил, что на Украине кто-то осуждает украинскую армию.
Может, потому, что украинская армия воюет за свои территории и суверенитет, а наемники Пу и его повара - за бабло и удо?
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Санитар-волк
Ну и не соревнуйтесь, меньше допингистов будет.
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User Samsung
Ответ Андрей Балабаев
Лучше мельдоний чем стероиды всяких гэтлинов, мо фара, фелпсов и армстронгов
Ну конечно , у росштангистов никогда анаболиков не было 😄😄😄
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Fullhouse
Ответ Александр Сачков
Комментарий удален модератором
Суверенитет Третьего Рейха? ох и лол, какие только перлы в методичках ЛахЦентра не встретишь
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SadButTrue
Ответ Александр Сачков
А то плохо, что осудить боевые действия требуют только от одной стороны конфликта, а не от обеих.
То есть вы считаете, что на Украине никто не осуждает происходящее, а наоборот рады тому, что началось 22 февраля и каждый раз благодарят российские власти, что им не скучно жить ? :)

Вообще я вас не понимаю, нет же никакого конфликта! Проходит, причем подчеркиваю успешно и с опережением графика, специальная военная операция. Украину о проведении СВО никто не спрашивал, а закончится она по достижении всех поставленных целей. Об этом уже раз тысячу говорили.
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