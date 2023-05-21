Глава ФТАР объяснил, почему тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турниры IWF.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Для допуска спортсмены должны письменно подтвердить, что не выступали в поддержку боевых действий, а также что они не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности.

«Расчет, видимо, был на то, чтобы никто не имел возможности вникнуть в суть документов и его бездумно подписали ради долгожданного прекращения противозаконного отстранения.

Тем более на кону допуск на турнир Международной федерации тяжелой атлетики, который является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года. Чем не сыр в мышеловке?

Российские штангисты выполняли и выполняют все условия для участия в международных соревнованиях. своевременно сделала все заявки и выполнила все требования по участию наших атлетов. Но участие наших сильных спортсменов, видимо, не входит в планы диктаторов большой политики Запада.

Из-за неспособности победить нас на помосте возникают неспортивные попытки и искусственные причины для недопуска – как выясняется, еще и незаконные, что неоднократно подтверждено решениями Спортивного арбитражного суда.

Документ пришел в субботу, 13 мая, поздно вечером, в понедельник мы его перевели и передали всем заинтересованным лицам. Требованием IWF было вернуть подписанную декларацию 15 мая до 18:00.

Нам отпустили восемь часов на то, чтобы мы приняли решение. Ознакомившись с переведенными на русский язык документами, ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF.

Спустя почти два месяца после «рекомендаций» МОК, 12 мая, исполком IWF принял решение допустить россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, но установив только для нас новые, особенные, несправедливые критерии «приемлемости» и назвав их справедливыми.

Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена.

Демонстрируемое безответственное поведение может привести к эскалации кризиса в нашем спорте, ведущего к его деградации в многих странах и утрате олимпийского статуса из-за несоответствия», – заявил .

Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска на турнир на Кубе