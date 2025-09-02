0

Окулов и Романова вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ-2025

Окулов и Романова вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ-2025.

Чемпионат мира-2025 пройдет в Ферде (Норвегия) со 2 по 11 октября.

Состав сборной России

Мужчины: Зулфат Гараев (весовая категория – до 71 кг), Сергей Петров, Геворг Серобян (оба – до 79 кг), Артем Окулов (до 88 кг), Георгий Купцов (до 94 кг), Хас‑Магомед Балаев, Виктор Кондратьев (оба – до 110 кг), Даниил Вагайцев (свыше 110 кг).

Рамзан Джанхотов (до 88 кг) и Михаил Подкорытов (до 94 кг) заявлены запасными.

Женщины: Регина Шайдуллина, Елизавета Жаткина (обе – до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Анастасия Романова (до 77 кг), Мария Груздова, Анна Зубко, Яна Сотиева (все – до 86 кг).

Евгения Гусева (до 69 кг) и Дана Теблоева (до 86 кг) заявлены запасными.

Окулов - двукратный чемпион мира (2015, 2018), Романова - двукратная чемпионка Европы (2017, 2019).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Чемпионат мира по тяжелой атлетике
Геворг Серобян
Виктор Кондратьев
Регина Шайдуллина
Сергей Петров
Анна Зубко
Георгий Купцов
Артем Окулов
logoсборная России
Анастасия Романова
Зулфат Гараев
Яна Сотиева
Зарина Гусалова
Даниил Вагайцев
Дана Теблоева
Евгения Гусева
Михаил Подкорытов
Елизавета Жаткина
logoсборная России жен
Мария Груздова
Хас-Магомед Балаев
Кристина Новицкая
Рамзан Джанхотов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Материалы по теме
Штангист Балаев о дисквалификации: «Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД. РУСАДА это подтвердило»
123 августа, 13:14
Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»
22 августа, 08:45
Штангистка Романова: «Рассчитываю выступить на чемпионате мира в Норвегии. Уже поданы списки спортсменов на участие в соревнованиях»
18 августа, 07:21
Главные новости
Штангист Балаев о дисквалификации: «Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД. РУСАДА это подтвердило»
123 августа, 13:14
Штангистка Романова: «Рассчитываю выступить на чемпионате мира в Норвегии. Уже поданы списки спортсменов на участие в соревнованиях»
18 августа, 07:21
Исполнительный директор ФТАР: «Решаем вопросы по участию наших спортсменов в ЧМ в Норвегии. Сделаем все, что в наших силах»
114 августа, 16:55
Штангистка Груздова о международных стартах: «Были моменты, когда на нас смотрели как-то не так. Некоторые спортсмены показывали недовольство»
114 августа, 07:35
Штангист Вагайцев установил рекорд России в толчке в супертяжелой весовой категории, превзойдя достижение Ловчева
113 августа, 13:24
Штангист Гараев о чемпионате мира в Норвегии: «Главное, чтобы дали въездные визы. Многое будет зависеть от позиции международной федерации»
13 августа, 10:34
Федерация тяжелой атлетики России намерена взять две бронзы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
211 августа, 06:21
РУСАДА за семь месяцев проверило на 513 спортсменов меньше, чем за тот же период 2024 года
18 августа, 08:08
Россиянин Климов завоевал золото на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, Багаев взял серебро, Караваев – бронзу
31 июля, 19:34
Врагова победила на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, Солопий завоевал бронзу
30 июля, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»
22 августа, 08:45
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
825 февраля, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
223 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
1617 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
112 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
1226 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
629 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
115 марта 2022, 14:59
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборные России и Беларуси от соревнований
4 марта 2022, 16:47
Максим Агапитов: «В этом году сборные России по тяжелой атлетике установили рекорд по количеству наград. Это дает надежду на хорошее будущее»
130 декабря 2021, 15:21