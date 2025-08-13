Штангист Вагайцев установил рекорд России в толчке в супертяжелой весовой категории, превзойдя достижение Ловчева

Штангист Вагайцев установил рекорд России в толчке в категории свыше 109 кг.

На чемпионате России 23-летний Даниил Вагайцев показал результат 236 кг (190 – в рывке). Соревнования проходят с 10 по 13 августа в Санкт-Петербурге.

Спортсмен превзошел достижение чемпиона Европы Алексея Ловчева, который в 2023 году показал результат 235 кг. Текущий чемпионат Ловчев пропускает из-за травмы плеча.