Штангист Вагайцев установил рекорд России в толчке в супертяжелой весовой категории, превзойдя достижение Ловчева
Штангист Вагайцев установил рекорд России в толчке в категории свыше 109 кг.
На чемпионате России 23-летний Даниил Вагайцев показал результат 236 кг (190 – в рывке). Соревнования проходят с 10 по 13 августа в Санкт-Петербурге.
Спортсмен превзошел достижение чемпиона Европы Алексея Ловчева, который в 2023 году показал результат 235 кг. Текущий чемпионат Ловчев пропускает из-за травмы плеча.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
