Штангистка Романова: «Рассчитываю выступить на чемпионате мира в Норвегии. Уже поданы списки спортсменов на участие в соревнованиях»

Штангистка Анастасия Романова надеется выступить на чемпионате мира в Норвегии.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде со 2 по 11 октября.

«Рассчитываю выступить на чемпионате мира, уже были поданы списки спортсменов на участие в этих соревнованиях. Апрельский чемпионат Европы в Молдове я была вынуждена пропустить, так как нам сразу сказали, что кто относится к ЦСКА, тот не будет допущен.

Последний крупный международный старт был у меня в Москве в апреле 2021 года, это был чемпионат Европы, где я стала третьей. Чемпионат мира, который проходил в конце того же года в Ташкенте, я пропустила из-за травмы колена.

Как пережила четырехлетнее отстранение россиян от международных стартов? Я уже не одну Олимпиаду пропустила, в 2016 году нас до последнего тянули с допуском на Игры в Бразилии, но в итоге не пустили. Самое тяжелое, я наверное, уже прошла, а сейчас надо просто наслаждаться процессом», – сказала двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Романова.

