«Коррупция на высшем уровне и 40 спрятанных допинг-тестов». Макларен завершил расследование в Международной федерации тяжелой атлетики

Канадский юрист Ричард Макларен завершил независимое расследование в отношении нарушений в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В январе 2020 года немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором экс-глава IWF Тамаш Аян обвинялся в коррупции и сокрытии допинга. В апреле Аян ушел в отставку.

Макларен выяснил, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, чтобы эти атлеты смогли выступить на чемпионатах мира и завоевать там медали.

«Мы выявили систематические провалы в управлении федерацией и коррупцию на высшем уровне. Аян был автократическим лидером, который участвовал в финансовых схемах и заставлял молчать всех осведомленных», – сообщил Макларен.

По подсчетам юриста, за несколько лет в федерации остались неучтенными около 10,4 миллиона долларов. Самая большая плата пришла Аяну от Азербайджана – 500 тысяч долларов. Для хранения денег Аян использовал скрытые ото всех банковские счета.

Аян был на посту президента IWF 20 лет, 44 года в общей сложности работал в структуре организации.

Ранее Ричард Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию применения допинга в российском спорте.