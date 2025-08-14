  • Спортс
Штангистка Груздова о международных стартах: «Были моменты, когда на нас смотрели как-то не так. Некоторые спортсмены показывали недовольство»

Российская штангистка Груздова рассказала об отношении иностранных соперников.

В 2025 году Груздова стала четвертой на чемпионате Европы в Кишиневе и завоевала бронзу на ЧМ среди молодежи в Перу. 

«Какого-то резкого негативного отношения к нам со стороны зарубежных спортсменов на международных стартах в Молдавии и Перу не было. Многие не знали, кто мы.

Были, конечно, моменты, когда на нас смотрели как-то не так. Но организаторы соревнований, тренеры относились к нам хорошо. Но некоторые спортсмены, да, показывали недовольство.

На взрослом чемпионате Европы, который проходил в апреле в Кишиневе, Груздова заняла четвертое место, на молодежном первенстве мира в Перу в начале мая она завоевала бронзовую награду.

Апрельский чемпионат Европы в Молдавии был для меня первым крупным международным стартом во взрослой карьере. В 2021 году я выступала на юниорских первенствах мира и Европы, но на тех турнирах у меня не все получилось.

Выступать в Кишиневе после четырехлетнего вынужденного перерыва было очень волнительно, и, признаюсь, осталась недовольна своим выступлением, став четвертой. Виной тому стала случившаяся травма локтя.

Но спустя полмесяца на молодежном первенстве мира в Перу я смогла справиться с травмой, выступала на обезболивающих и стала третьей. Я очень благодарна своему тренеру, который, к сожалению, не мог отправиться со мной на оба старта, но очень меня поддерживал», – сказала Груздова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
