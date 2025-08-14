Исполнительный директор ФТАР: «Решаем вопросы по участию наших спортсменов в ЧМ в Норвегии. Сделаем все, что в наших силах»

Федерация тяжелой атлетики России работает над тем, чтобы обеспечить спортсменам участие в ЧМ.

Об этом сообщил исполнительный директор ФТАР Александр Егоров. Чемпионат мира пройдет в норвежском Ферде в начале октября.

«Мы уже начали решать вопросы по участию наших спортсменов в этом турнире, прорабатываем разные варианты, касающиеся получения въездных виз и логистики. Также занимаемся оформлением нейтральных статусов, которые в настоящее время есть не всех наших спортсменов. Постараемся сделать все, что в наших силах.

Я думаю, мы способны обеспечить участие в чемпионате мира. Конечно, могут возникнуть и какие-то непредвиденные обстоятельства, но это будет уже дело случая. Повторюсь, федерация включилась в процесс, как только открылась возможность. Если все получится, российские спортсмены поедут на чемпионат мира», – сказал Егоров.

Он отметил, что руководство Международной федерации тяжелой атлетики выступает за участие нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира.

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем еще плотнее выстраивать работу с ними», – добавил Егоров.